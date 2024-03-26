Мостовой – о минуте молчания перед игрой Франция – Чили: «Терроризм во всех странах является проблемой»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о проведении минуты молчания перед контрольной игрой между национальными командами Франции и Чили.

Встреча запланирована на сегодня, 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени в Марселе на стадионе «Велодром».

«Это здорово, что перед товарищеским матчем Франция – Чили пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити». Так и должно быть. Терроризм во всех странах является проблемой», — приводит слова бывшего игрока издание «Чемпионат».

Напомним, что 23 марта в Москве вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити». В итоге жертвами преступников стали более 100 человек. Многие ещё находятся в больнице в тяжёлом состоянии.