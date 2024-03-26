Товарищеский матч сборных Франции и Чили начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Товарищеский матч между сборными Франции и Чили начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», который произошёл в минувшую пятницу, 22 марта.

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло заявил, что FFF «полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами».

Напомним, матч Франция — Чили состоится сегодня, 26 марта, в Марселе на стадионе «Велодром». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в своей предыдущей товарищеской встрече команда Дидье Дешама уступила национальной сборной Германии со счётом 0:2. Этом матч состоялся 23 числа в Лионе.