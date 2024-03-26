«Реал» рискует потерять Камавинга – он травмировался в матче сборной Франции

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга получил новую травму.

Дидье Дешам выпустил представителя «сливочных» в стартовом составе во товарищеском матче против сборной Чили. 21-летний хавбек провёл на поле 44 минуты, после чего был вынужден попросить замену из-за полученного повреждения. Место Камавинга занял футболист «Лацио» Маттео Гендузи.

Эдуардо Камавинга уже выбывал из строя по ходу текущего сезона: он отсутствовал с конца ноября по начало января из-за травмы колена.

31 марта мадридскому гранду предстоит сыграть против «Атлетика» Бильбао в рамках Ла Лиги, а 9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».