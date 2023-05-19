Медалей точно не будет: «Монако» с Головиным проиграл «Лиону», несмотря на очень быстрый гол Бен-Йеддера с пенальти

На старте 36-го тура чемпионата Франции «Монако» встречался в гостях с «Лионом».

«Монако» подходил к отчётному матчу, имея в активе 65 очков, а у «Лиона» в этом плане было обратное расположение цифр, то есть 56 баллов. Что касается предыдущих матчей этих команд, то «Монако» дома сыграл в нулевую ничью с «Лиллем», а «Лион» в гостях потерпел поражение с разницей в один мяч от «Клермона».

Александр Головин обычно появляется в стартовом составе команды Филиппа Клемана, и сейчас не получилось исключения. Российский полузащитник надёжно закрепился среди одиннадцати первых футболистов монегасков. Попав в «Монако» летом 2018 года, Головин никуда больше не переходит, руководствуясь тем принципом, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Практически мгновенно в матче с «Лионом» монегаски заработали пенальти. Не прошло и пятнадцати секунд, как арбитр указал на точку. Виссам Бен-Йеддер отправился в чужую штрафную по левому полуфлангу и был завален на газон голкипером. Антони Лопеш не сыграл в мяч, зато сыграл в ноги своего оппонента. Сам пострадавший вызвался пробивать одиннадцатиметровый и послал мяч забросом в правый угол, в то время как вратарь кинулся в противоположный (0:1).

Далее на отрезке в десять минут команды обменялись несколькими ударами плюс-минус с линии штрафной площади. Либо они были неточные, либо с ними справлялись голкиперы. Пробивали Аклиуш, Шерки, Ляказетт и дважды Фофана. Чуть позже Якобс уже поопасней приложился с левого полуфланга в ближний угол, а Лопеш перевёл мяч на угловой. Головин подал этот стандарт, и Матсима головой переправил сферу в руки Лопеша.

На 20-й минуте гости серьёзно провалились по центру, но Шерки не переиграл Нюбеля, после чего на добивании Джеффиньо ткнул мяч в Вандерсона. У «Монако» впереди Головин фолил или давал передачу фолившему футболисту. «Лион» сравнял счёт на 38-й минуте. Кумбеди по зоне правого инсайда подключил Барколу, который оставил не у дел Кайо Энрике и сделал короткий голевой пас Ляказетту (1:1).

Хозяева побольше владели мячом и могли выходить вперёд на старте второго тайма. Шерки навесил справа на Ляказетта, тот пробил головой, однако не поставил неразрешимых задач Нюбелю. Вскоре Головин прилично прикладывался с семнадцати метров в левый угол после выката Якобса – на месте был Лопеш. Когда Якобс нарушил правила в центре поля против Какере, работала система ВАР, но видеоассистенты не подозвали к монитору главного арбитра, который сразу выдал нарушителю жёлтую.

57-я минута ознаменовала собой смену ситуации на табло. Какере из немного левой зоны отпасовал в район одиннадцатиметровой на Шерки, финтом Зидана выключившего Матсима и пробившего по воротам. Нюбель неудачно отразил к левому краю вратарской, а дежуривший в том месте Какере здорово поразил ближний угол (2:1).

Монегаскам не удалось восстановить статус-кво шальным способом, когда Вандерсон с правого фланга неожиданно закрутил игровой снаряд в перекладину рядом с противоположной девяткой. Кроме того, Эмболо чрезмерно отпустил от себя мяч к правому углу вратарской, и там ему было уже очень трудно направить его в рамку мимо Лопеша. Появился Эмболо на замену вместо Бен-Йеддера параллельно с выходом Дьятта вместо Головина.

На 78-й минуте Шерки, получив мяч справа, послал его в мишень рикошетом от дальней штанги (3:1). Был ещё ряд ударов по воротам из пределов штрафной площади от обеих команд в условиях плотной обороны, не достигших цели. «Лион», в общем-то, заслуженно добился этой победы, не смутившись быстрым пропущенным голом с пенальти.

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«Олимпик» набрал 59 очков и идёт на шестом месте. У «Монако» же 65 баллов, и ему четвёртое место по итогам 36-го тура гарантировано. Теперь стало ясно, что как минимум третья строчка обеспечена «Марселю», поскольку монегаски до медалей уже точно не доберутся.

Кирилл Иванцов