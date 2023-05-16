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Чемпионат Франции. Лига 1

Ловрен не сыграет за «Лион» против «Монако» Головина официально

16 Мая 2023 • 21:31 Комментировать
Лион
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Монако
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19.05 22:00

Опытный хорватский защитник Деян Ловрен не сможет помочь «Лиону» в матче Лиги 1 против «Монако». Как сообщает официальный сайт лионцев, хорват выбыл из состава из-за травмы бедра – её он получил во время недавней игры чемпионата Франции против «Клермона».

Деян Ловрен перешёл в «Лион» из питерского «Зенита» прошедшей зимой. На его счету 21 матч за французскую команду во всех турнирах, в них ему удалось один мяч.

Игра «Лион» - «Монако» состоится в Лионе 19 мая. Обе команды сражаются за место в еврокубках на следующий сезон – у «ткачей» седьмое место, у монегасков – четвёртое.

Ловрен поздравил «Зенит» с чемпионством

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако Деян Ловрен
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