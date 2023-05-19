Футбольный клуб «Монако» нацелился на укрепление своего руководства и приближается к заключению соглашения о назначении нового спортивного директора на замену Полу Митчеллу, который занимал эту должность с 2020 года.

Монегаски вплотную приблизились к заключению договора с Тьяго Скуро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент обсуждаются финальные детали с «Ред Булл Брагантино», и вскоре ожидается официальное подписание соглашения.

Опыт в «Монако» станет первым для специалиста в Европе. До «Ред Булл Брагантино» Скуро работал на аналогичных должностях в «РБ Бразил», «Крузейро» и «Аудакс Рио».