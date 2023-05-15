Тарханов: «Головина и Миранчука нужно вызвать в сборную на матч с Камеруном»

Российский тренер Александр Тарханов, что на грядущий матч против сборной Камеруна в команду России необходимо вызвать наших «легионеров» - это полузащитник «Монако» Александр Головин и полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

«Считаю, их обязательно нужно вызывать на матч с Камеруном. Хотелось бы наконец-то увидеть игру основного состава нашей сборной», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Оба игрока, напомним, так и не появились в сборной на мартовские товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.

Напомним, сегодня днём появилась неофициальная новость о том, что команда России сыграет 15 июня матч против одной из сильнейших сборных Африки, регулярного участника чемпионатов мира – сборной Камеруна.

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном