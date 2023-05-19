Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер забил самый быстрый гол с пенальти в новой истории Лиги 1

19 Мая 2023 • 22:24 Комментировать
Лион
3:1
Монако
1 1.30 X 4.40 2 15.00
2-й тайм

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер реализовал одиннадцатиметровый в самом начале встречи.

32-летний футболист подошёл к точке уже на первой минуте поединке чемпионата Франции против «Лиона», а к моменту взятия ворот на табло горела лишь первая минута и десятая секунда. По информации Opta, это самый быстрый гол с пенальти в Лиге 1 за всё время, что собираются подобные данные (с сезона-2006/07). Прежним рекордсменом был Джимми Бриан, забивший на первой минуте и 18-й секунде в ноябре 2008 года.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Лион» – «Монако» доступна на портале LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Джимми Бриан Виссам Бен-Йеддер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
95 мин
Лион Лион
Монако Монако
3
1
2.36 3.70 2.90
Видео
20.05.23 в 18:00
Нант Нант
Монпелье Монпелье
2.48 3.40 2.90
Видео
20.05.23 в 22:00
Лилль Лилль
Марсель Марсель
2.41 3.50 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
23:46 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг ответил на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»
22:50 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, в чём должен прибавить Доннарумма, чтобы стать одним из лучших вратарей мира
22:24 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер забил самый быстрый гол с пенальти в новой истории Лиги 1
21:39 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «Марсель»: прогноз на матч чемпионата Франции – 20 мая 2023
21:35 · Франция. Лига 1
Головин начнёт матч с «Лионом» в стартовом составе
21:23 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:11 · Франция. Лига 1
Маркиньос высказался о возможной потере статуса капитана в «ПСЖ»
19:29 · Франция. Лига 1
«Монако» в шаге от назначения нового спортивного директора слухи
19:07 · Франция. Лига 1
Названы детали нового договора Маркиньоса с «ПСЖ»
18:45 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил, почему Экитике стал чаще играть
18:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных моментов за матч
18:11 · Франция. Лига 1
Галтье: Мы не должны смотреть на «Ланс», нам нужно рассчитывать только на себя
18:03 · Франция. Лига 1
Галтье: Маркиньос — один из лучших центральных защитников в мире
16:41 · Англия. Премьер-лига
Галтье ответил на вопрос о Бернарду Силве – игрока связывают с «ПСЖ»
16:17 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: Маркиньос предан «ПСЖ», мы рады продлению контракта с ним
Все новости
Рекомендуем