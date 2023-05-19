Бен-Йеддер забил самый быстрый гол с пенальти в новой истории Лиги 1

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер реализовал одиннадцатиметровый в самом начале встречи.

32-летний футболист подошёл к точке уже на первой минуте поединке чемпионата Франции против «Лиона», а к моменту взятия ворот на табло горела лишь первая минута и десятая секунда. По информации Opta, это самый быстрый гол с пенальти в Лиге 1 за всё время, что собираются подобные данные (с сезона-2006/07). Прежним рекордсменом был Джимми Бриан, забивший на первой минуте и 18-й секунде в ноябре 2008 года.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Лион» – «Монако» доступна на портале LiveResult.ru.