Дембеле может заменить Коло-Муани в «Айнтрахте»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 26-летний француз может заменить своего соотечественника Рандаля Коло-Муани в «Айнтрахте». Отмечается, что немецкий клуб уже провёл позитивные переговоры с представителями Дембеле. Сам футболист хочет покинуть «Лион» по истечении срока действующего контракта, который рассчитан до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне Дембеле провёл за «Лион» 28 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 15 миллионов евро.