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Чемпионат Франции. Лига 1

Шалимов: Зимой Головину надо было уходить из «Монако»

16 Мая 2023 • 16:43 Комментировать
Лион
...
Монако
19.05 22:00

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о нестабильных результатах «Монако», за который выступает российский хавбек Александр Головин.

«Что не так с Головиным и его командой? Они полностью соответствуют друг другу отсутствием стабильности, даже в лучшем для Головина сезоне. Зимой надо было уходить», — приводит слова Шалимова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач.

После 35 туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Игорь Шалимов Александр Головин
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ЛИОН МОНАКО
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