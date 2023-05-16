Шалимов: Зимой Головину надо было уходить из «Монако»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о нестабильных результатах «Монако», за который выступает российский хавбек Александр Головин.

«Что не так с Головиным и его командой? Они полностью соответствуют друг другу отсутствием стабильности, даже в лучшем для Головина сезоне. Зимой надо было уходить», — приводит слова Шалимова Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач.

После 35 туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков.