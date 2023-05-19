Головин начнёт матч с «Лионом» в стартовом составе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин – в стартовом составе своей команды на игру Лиги 1 против «Лиона». Матч начнётся менее, чем через полчаса, команды огласили свои составы.

«Лион»: Лопеш, Кумбеди, Диоманде, Люкеба, Тальяфико, Шерки, Какере, Толиссо, Джеффиньо, Ляказетт, Баркола;

«Монако»: Нюбель, Скардовелли, Дисаси, Матсима, Кайо, Матазо, Фофана, Аклиуш, Головин, Якобс, Бен-Йеддер;

Напомним, что «Монако» на данный момент идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Однако шансы занять место в первой тройке у монегасков крайне малы – отставание от «Марселя» с третьего места за три тура до конца лиги составляет восемь очков.

Тем не менее, отрыв от пятого места, на котором идёт «Лилль», тоже солидный – он составляет пять баллов.

Следите за ходом встречи двух команд в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.