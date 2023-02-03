Верратти дисквалифицирован дополнительно на ещё один матч

Как сообщает RMC Sport, после рассмотрения ситуации с красной карточкой, полученной полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти на 59-й минуте в матче против «Реймса» (1:1), дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение о дополнительном наказании для спортсмена в виде дисквалификации на один матч больше, чем было до этого.

Данное наказание не распространяется на поединки Кубка Франции. Таким образом, Марко Верратти имеет возможность принять участие в игре 1/8 финала данного соревнования против «Марселя». Противостояние состоится восьмого февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:10.