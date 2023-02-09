Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о поражении в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

На голы Алексиса Санчеса и Руслана Малиновского парижане ответили лишь точным ударом Серхио Рамоса.

«Мы выбыли из Кубка Франции, победа в котором была одной из наших целей. Нужно отдать должное «Марселю» – сегодня нас обыграла отличная команда. Мы переживаем непростой период, создаём мало моментов у чужих ворот. Во втором тайме игра получилась закрытой, и нам пришлось нелегко, когда «Марсель» сел в низкий блок после своего второго гола», – поведал в интервью beIN Sports Галтье.