Галтье рассказал о травмах в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался на тему травм в своей команде.

Парижане пребывают не в лучшей форме во многом из-за проблем с травмами, но, по словам рулевого, некоторые травмированные футболисты готовы сыграть в предстоящем матче Кубка Франции против «Марселя»: «Ренату Саншеш не сыграет – он продолжает восстанавливаться. Преснел Кимпембе возобновил коллективные тренировки, скоро он будет доступен для игры. Килиан Мбаппе, к сожалению, по-прежнему травмирован, как и Норди Мукиэле. Марко Верратти, Неймар и Серхио Рамос смогут выйти на поле», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Матч 1/8 Кубка Франции между «Марселем» и «ПСЖ» состоится 8 февраля.