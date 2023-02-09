«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «ПСЖ» на своём поле

«Марсель» нанёс «Пари Сен-Жермен» поражение в матче Кубка Франции.

Встреча 1/8 финала завершилась поражением парижан счётом 1:2. Для «Марселя» эта победа над «ПСЖ» стала первой почти за 12 лет, если говорить о домашних матчах. В ноябре 2011 года столичный коллектив был обыгран со счётом 3:0 в рамках Лиги 1, после чего «Марсель» не знал побед на протяжении девяти очных встреч кряду во всех турнирах.

Сегодняшнее поражение стало для «ПСЖ» уже третьим с начала 2023 года. Ранее команда Кристофа Галтье уступила «Лансу» и «Ренну» в чемпионате, а до мундиаля в Катаре не проиграла ни разу с начала сезона.