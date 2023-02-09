«Марсель» выбивает «ПСЖ» из Кубка Франции

«Марсель» заслуженно добился победы над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции. «Провансальцы» выглядели лучше и сумели после перерыва склонить чашу весов в свою пользу.

В среду во Франции проходили матчи Кубка Франции. Уже на стадии 1/8 сошлись непримиримые соперники «Марсель» и «ПСЖ», которые при этом ещё занимают первые две строчки в чемпионате страны. При этом «провансальцы» в рамках Кубка страны не могли обыграть столичный клуб 32 года, так что хозяева жаждали прервать эту серию.

Игра началась довольно резво. Сначала Нуну Мендеш слева ворвался в штрафную, оказался с глазу на глаз с Пау Лопесом, но удар португальца в ближний угол испанец парировал. В ответ Юндер получил мяч метрах в двадцати от ворот и закручивал в дальнюю «девятку», но Доннарумма спас парижан. Затем Жиго подключился к атаке своей команды, прострелил слева, и на дальней штанге всё тот же Юндер пытался замкнуть, но угодил в кого-то из соперников.

После такого начала игра чуть стихла. По истечении получаса игры «Марсель» получил право на пенальти. Юндер прокинул мяч мимо Рамоса, ворвался в штрафную и получил по ногам. Исполнять удар решился Алексис Санчес и спокойно пробил в один угол, в то время как Доннарумма улетел в другой.

После пропущенного гола «ПСЖ» забрал мяч себе и прибавил. Сравнять счёт мог Неймар с радиуса пробил низом и попал в штангу, а на добивание никто не успел. В ответ Юндер получил мяч в штрафной, дважды обыграл Маркиньоса и мощно выстрели, но Доннарумма парировал футбольный снаряд в перекладину. В компенсированное время к первому тайму столичная команда счёт всё же сравняла. Неймар навесил с угла поля, а Рамос головой пробил в цель.

В начале второго тайма «Марсель» вновь вышел вперёд. Санчес пробил издали, но попал в соперника, однако мяч отскочил к Малиновскому, который метров с семнадцати нанёс пушечный удар и попал точно в цель.

Казалось, что после этого «ПСЖ» прибавит, но это не произошло. Столичная команда никак не могла взвинтить скорости, а «Марсель» в свою очередь спокойно оборонялся. «Провансальцы» сами при этом вперёд особо и не стремились. Гости толком даже не били по воротам. Минут за десять до конца основного времени Месси получил мяч в штрафной, но его удар метров с тринадцати оказался неточным.

В конце матча парижане постарались устроить осаду у штрафной «Марселя». Однако кроме владения подопечные Галтье ничего показать не могли. «Провансальцы» защищались очень уверенно, не давая даже сопернику тревожить Пау Лопеса. Лишь в компенсированное время Рамос вновь выиграл борьбу на втором этаже и пробил с близкого расстояния, но получилось в руки вратарю «Марселя».

Таким образом, в четвертьфинал Кубка Франции пробился «Марсель». Своего соперника по этой стадии «провансальцы» узнают в четверг 9-го февраля.

Роман Андреев