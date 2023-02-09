Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

«Марсель» выбивает «ПСЖ» из Кубка Франции

09 Февраля 2023 • 01:07 Комментировать
Марсель
2:1
ПСЖ
окончен

«Марсель» заслуженно добился победы над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции. «Провансальцы» выглядели лучше и сумели после перерыва склонить чашу весов в свою пользу.

Протокол игры  
Марсель2:1ПСЖ
(1:0) Санчес Алексис31'  
  45'Рамос Серхио (1:1)
(2:1) Малиновский Руслан57'  
Лопес ПауМБемба Шансель  49'Жиго СамуэльКолашинац Сеад 63' (Каборе Исса ( 63') Юндер Дженгиз 86' (Унаи Аззедин ( 86') Ронжье ВалентинВерету ЖорданКлосс ЖонатанГендузи Маттео  48'Санчес Алексис 90' (Оливейра Витор ( 90') Малиновский Руслан
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриБланко Рубен
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосРамос СерхиоМендеш Нуну  64'Данилу Перейра 63' (Экитике Уго ( 63') Фабиан РуисВитинья II 63' (Заир-Эмери Уоррен ( 63') Верратти Марко 76' (Солер Карлос ( 76') НеймарМесси Лионель
Запасные: Рико СерхиоПембеле ТимотеБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльБернат ХуанЛетелье Александр
08 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

В среду во Франции проходили матчи Кубка Франции. Уже на стадии 1/8 сошлись непримиримые соперники «Марсель» и «ПСЖ», которые при этом ещё занимают первые две строчки в чемпионате страны. При этом «провансальцы» в рамках Кубка страны не могли обыграть столичный клуб 32 года, так что хозяева жаждали прервать эту серию.

Игра началась довольно резво. Сначала Нуну Мендеш слева ворвался в штрафную, оказался с глазу на глаз с Пау Лопесом, но удар португальца в ближний угол испанец парировал. В ответ Юндер получил мяч метрах в двадцати от ворот и закручивал в дальнюю «девятку», но Доннарумма спас парижан. Затем Жиго подключился к атаке своей команды, прострелил слева, и на дальней штанге всё тот же Юндер пытался замкнуть, но угодил в кого-то из соперников.

После такого начала игра чуть стихла. По истечении получаса игры «Марсель» получил право на пенальти. Юндер прокинул мяч мимо Рамоса, ворвался в штрафную и получил по ногам. Исполнять удар решился Алексис Санчес и спокойно пробил в один угол, в то время как Доннарумма улетел в другой.

После пропущенного гола «ПСЖ» забрал мяч себе и прибавил. Сравнять счёт мог Неймар с радиуса пробил низом и попал в штангу, а на добивание никто не успел. В ответ Юндер получил мяч в штрафной, дважды обыграл Маркиньоса и мощно выстрели, но Доннарумма парировал футбольный снаряд в перекладину. В компенсированное время к первому тайму столичная команда счёт всё же сравняла. Неймар навесил с угла поля, а Рамос головой пробил в цель.

В начале второго тайма «Марсель» вновь вышел вперёд. Санчес пробил издали, но попал в соперника, однако мяч отскочил к Малиновскому, который метров с семнадцати нанёс пушечный удар и попал точно в цель.

Казалось, что после этого «ПСЖ» прибавит, но это не произошло. Столичная команда никак не могла взвинтить скорости, а «Марсель» в свою очередь спокойно оборонялся. «Провансальцы» сами при этом вперёд особо и не стремились. Гости толком даже не били по воротам. Минут за десять до конца основного времени Месси получил мяч в штрафной, но его удар метров с тринадцати оказался неточным.

В конце матча парижане постарались устроить осаду у штрафной «Марселя». Однако кроме владения подопечные Галтье ничего показать не могли. «Провансальцы» защищались очень уверенно, не давая даже сопернику тревожить Пау Лопеса. Лишь в компенсированное время Рамос вновь выиграл борьбу на втором этаже и пробил с близкого расстояния, но получилось в руки вратарю «Марселя».

Таким образом, в четвертьфинал Кубка Франции пробился «Марсель». Своего соперника по этой стадии «провансальцы» узнают в четверг 9-го февраля.

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вьерзон
Гренобль Гренобль
0
1
6.00 3.90 1.60
Видео
Окончен после пенальти
Париж Париж
Анси Анси
1
1
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Реймс Реймс
3
1
2.45 3.35 2.90
Видео
Окончен после пенальти
Лион Лион
Лилль Лилль
2
2
2.25 3.45 3.15
Видео
Окончен
Осер Осер
Родез Родез
2
3
1.60 3.90 6.00
Видео
Окончен после пенальти
Анже Анже
Нант Нант
1
1
2.85 3.30 2.50
Видео
Окончен
Марсель Марсель
ПСЖ ПСЖ
2
1
3.20 3.60 2.15
Видео
09.02.23 в 23:00
Лорьян Лорьян
Ланс Ланс
3.15 3.35 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
02:20 · Франция. Кубок
Маркиньос – о вылете «ПСЖ» из Кубка Франции: «Мы должны заткнуться и работать»
02:08 · Франция. Кубок
Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции
01:34 · Франция. Кубок
«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «ПСЖ» на своём поле
08 Февраля
22:40 · Франция. Кубок
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:21 · Франция. Кубок
«Нант» и «Лион» победили в сериях пенальти
22:11 · Франция. Кубок
«Тулуза» выбила «Реймс», в 1/4 финала Кубка Франции сразу три низшелиговых клуба
10:14 · Франция. Кубок
Тренер «Марселя» назвал лучшего футболиста мира - это не Месси
00:22 · Франция. Кубок
Галтье рассказал о травмах в «ПСЖ»
07 Февраля
13:25 · Франция. Кубок
​«Марсель» - «ПСЖ»: прогноз на матч Кубка Франции – 8 февраля 2023
06 Февраля
11:12 · Франция. Кубок
Гендузи рассказал о настрое «Марселя» на матч с «ПСЖ»
03 Февраля
00:37 · Франция. Лига 1
Верратти дисквалифицирован дополнительно на ещё один матч
24 Января
02:02 · Франция. Кубок
Мбаппе в третий раз в своей карьере забил четыре и более мяча за матч
01:21 · Франция. Кубок
Мбаппе - первый игрок в истории «ПСЖ», забивший пять голов за матч
00:46 · Франция. Кубок
Три своих гола в матче Кубка Франции Мбаппе забил за 11 минут
00:45 · Франция. Кубок
Мбаппе забил 5 из 7 голов «ПСЖ» в ворота любителей
Все новости
Рекомендуем