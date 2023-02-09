​Месси и Неймар получили низкие оценки за матч против «Марселя»

Путь «ПСЖ» в Кубке Франции завершился уже на стадии 1/8 финала. В среду вечером команда Кристофа Галтье проиграла «Марселю» со счётом 1:2 и вылетела. Журналисты издания L’Equipe по обыкновению поставили оценки участникам матча. Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил только 4 балла из 10. Выступление Неймара журналисты оценили в 3 балла. Более низкой оценки нет ни у кого.

Впереди у «ПСЖ» гостевой матч чемпионата Франции против «Монако» (11 февраля), после чего команда Кристофа Галтье сыграет дома в Лиге чемпионов против «Баварии» (14 февраля).

Добавим, что «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.