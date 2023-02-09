Маркиньос – о вылете «ПСЖ» из Кубка Франции: «Мы должны заткнуться и работать»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился эмоциями после неудачи в поединке с «Марселем».

Главный фаворит Кубка Франции завершил свой поход за трофеем уже на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 1:2.

«Сейчас нам следует заткнуться и работать ещё усерднее, нужно двигаться дальше. Вылет из Кубка – это очень болезненно, и ещё более неприятным его делает тот факт, что «Марсель» – наш принципиальный соперник. Мы знали, что оппоненты хороши в прессинге, но всё равно допускали ошибки, которые дорого нам обошлись», – заявил в послематчевом интервью beIN Sports бразильский центральный защитник.