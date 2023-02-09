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Франция. Кубок

«Марсель» выиграл дома у «ПСЖ» впервые за более чем одиннадцать лет

09 Февраля 2023 • 05:24 Комментировать
Марсель
2:1
ПСЖ
окончен

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сумел обыграть и выбыть из турнира «ПСЖ» - провансальцы победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Как оказалось, это была первая победа «Марселя» над «ПСЖ» с ноября 2011 года, тогда «Марсель» выиграл со счетом 3:0 - но это были первые месяцы нового, «катарского» «ПСЖ», который еще не успел стать грозной силой.

Безвыигрышная серия «Марселя» в домашних стенах против принципиального соперника продлилась целых девять матчей.  

«Марсель» десять раз выигрывал Кубок Франции, но в последний раз это случилось - внимание! - в далеком 1989 году. 

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Марсель ПСЖ
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