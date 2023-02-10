Экс-игрок сборной Франции разбил телевизор после поражения «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен рассказал о своей эмоциональной реакции на поражение подопечных Кристофа Галтье в матче 1/8 финала Кубка Франции. Парижане на выезде проиграли «Марселю» со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Это поражение стоило мне телевизора… У меня тогда в руках был мяч. Теперь на экране трещина», - передает слова Жерома RMC Sport.

Следующий поединок парижский гранд проведет на выезде против «Монако» в рамках чемпионата Франции. Встреча состоится в субботу, 11 февраля. 14 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».