Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

Экс-игрок сборной Франции разбил телевизор после поражения «ПСЖ»

10 Февраля 2023 • 01:52 Комментировать
Марсель
2:1
ПСЖ
окончен

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен рассказал о своей эмоциональной реакции на поражение подопечных Кристофа Галтье в матче 1/8 финала Кубка Франции. Парижане на выезде проиграли «Марселю» со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Это поражение стоило мне телевизора… У меня тогда в руках был мяч. Теперь на экране трещина», - передает слова Жерома RMC Sport.

Следующий поединок парижский гранд проведет на выезде против «Монако» в рамках чемпионата Франции. Встреча состоится в субботу, 11 февраля. 14 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Лорьян Лорьян
Ланс Ланс
1
1
3.85 3.65 1.93
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
01:52 · Франция. Кубок
Экс-игрок сборной Франции разбил телевизор после поражения «ПСЖ»
01:03 · Франция. Кубок
«Лорьян» ушёл от поражения в матче с «Лансом», но уступил в серии пенальти
09 Февраля
23:18 · Франция. Кубок
Верету: «Мы знали, что можем обыграть «ПСЖ»
15:16 · Франция. Кубок
​Месси в этом сезоне не сможет собрать полную коллекцию трофеев в карьере
14:24 · Франция. Кубок
​Месси и Неймар получили низкие оценки за матч против «Марселя»
11:26 · Франция. Кубок
Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции
08:12 · Франция. Кубок
Тренер «Марселя» прокомментировал победу над «ПСЖ»
07:56 · Франция. Кубок
Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»
05:24 · Франция. Кубок
«Марсель» выиграл дома у «ПСЖ» впервые за более чем одиннадцать лет
03:40 · Франция. Кубок
Ляказетт провёл свой 300-й матч за «Лион»
02:20 · Франция. Кубок
Маркиньос – о вылете «ПСЖ» из Кубка Франции: «Мы должны заткнуться и работать»
02:08 · Франция. Кубок
Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции
01:34 · Франция. Кубок
«Марсель» впервые с 2011 года обыграл «ПСЖ» на своём поле
08 Февраля
22:40 · Франция. Кубок
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:21 · Франция. Кубок
«Нант» и «Лион» победили в сериях пенальти
Все новости
Рекомендуем