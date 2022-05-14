Бен-Йеддер настиг Джоркаеффа по количеству голов за «Монако»

В матче 37-го тура чемпионата французской Лиги 1 «Монако» сумел переломить ход неудачно начавшегося поединка с «Брестом». Несмотря на два пропущенных мяча, монегаски собрались и забили четыре мяча к настоящему моменту.

Три из них записал на свой счет Виссам Бен-Йеддер, и первый из них стал для тунисского форварда 60-м в составе «Монако» в матчах Лиги 1. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров клуба в его истории выступлений в чемпионате Франции, а также настиг и обошел Юрия Джоркаеффа, выступавшего за «Монако» во времена, когда клуб тренировал Арсен Венгер.

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