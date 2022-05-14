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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер настиг Джоркаеффа по количеству голов за «Монако»

14 Мая 2022 • 23:52 Комментировать
Монако
4:2
Брест
окончен

В матче 37-го тура чемпионата французской Лиги 1 «Монако» сумел переломить ход неудачно начавшегося поединка с «Брестом». Несмотря на два пропущенных мяча, монегаски собрались и забили четыре мяча к настоящему моменту.

Три из них записал на свой счет Виссам Бен-Йеддер, и первый из них стал для тунисского форварда 60-м в составе «Монако» в матчах Лиги 1. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров клуба в его истории выступлений в чемпионате Франции, а также настиг и обошел Юрия Джоркаеффа, выступавшего за «Монако» во времена, когда клуб тренировал Арсен Венгер.

Следить за событиями матча можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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окончен Монпелье 0:4 ПСЖ 9.00 6.70 1.27
окончен Сент-Этьен 1:2 Реймс 1.98 3.55 3.85
Идет 93 минута Бордо 0:0 Лорьян 2.40 3.40 3.00
окончен Монако 4:2 Брест 1.25 6.40 11.50
окончен Ренн 2:0 Марсель 1.85 3.75 4.15
окончен Труа 1:3 Ланс 3.75 3.65 1.97
окончен Мец 1:0 Анже 2.12 3.60 3.35
окончен Ницца 1:3 Лилль 1.68 4.15 4.80
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