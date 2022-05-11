Главный тренер «Монако»: «Передо мной не стояло задачи попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал слухи о своей отставке, а также рассказал о задачах, которые ставило руководство клуба перед началом нынешнего сезона.

Напомним, перед игрой 29-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:0) появились слухи о возможной отставке Клемана.

«Один журналист распространил этот слух, а все другие подхватили. Но это было неправдой.

Никто не говорил, что мы должны попасть в Лигу чемпионов. Стояла задача развивать молодых игроков в долгосрочной перспективе, и попасть в еврокубок в следующем сезоне», — приводит слова Клемана Get French Football News.

За два тура до конца чемпионата Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лини 1, отставая от идущего вторым «Марселя» на три очка.

Напомним, что именно второе место предоставляет прямую путёвку в Лигу чемпионов, третья же строчка даёт право принять участие в квалификации турнира.