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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабрегас опроверг слухи о завершении карьеры

14 Мая 2022 • 10:16 Комментировать
Монако
...
Брест
1.25 6.40 11.50
Через 10 ч. 7 мин.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что не собирается завершать карьеру по окончании нынешнего сезона.

Ранее 35-летний испанец объявил о своём намерении покинуть французский клуб по истечению срока действующего контракта летом текущего года.

Футболист заявил, что открыт для любых предложений.

«В последние недели мне несколько раз звонили бывшие тренеры, предлагая присоединиться к ним в роли помощника. Однако этот сезон получился настолько плохим, что я не могу закончить вот так», — приводит слова Фабрегаса Get French Football News.

В текущем сезоне Фабрегас провёл за монегасков пять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  За «Монако» бывший игрок сборной Испании выступает с 2019 года. Ранее он защищал цвета «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».    

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Монако Фабрегас
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