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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» Головина обновил свою домашнюю форму

14 Мая 2022 • 04:56 Комментировать
Монако
...
Брест
1.25 6.40 11.50
Через 16 ч. 33 мин.

В «Монако» решили не дожидаться следующего сезона для презентации новой домашней формы клуба. Ее провели уже в пятницу, и уже в субботу, в рамках 37-го тура французской Лиги 1, монегаски сыграют в обновленной форме против «Бреста». Эта встреча начнется в 22 часа по московскому времени, ее онлайн-трансляция, как всегда, будет доступна на нашем сайте.

Сейчас монегаски, в составе которых выступает российский нападающий Александр Головин, ведут сражение за второе место в чемпионате, которое даст им возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего вторую строчку «Марселя» составляет в настоящий момент три очка, а на пятки монегаскам наступает «Ницца», уступающая за два тура до конца первенства два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако
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14.05  22:00 Бордо ... Лорьян 2.45 3.45 2.90
14.05  22:00 Монако ... Брест 1.31 5.80 9.60
14.05  22:00 Ренн ... Марсель 1.91 3.85 3.90
14.05  22:00 Труа ... Ланс 3.30 3.60 2.20
14.05  22:00 Мец ... Анже 2.75 3.35 2.65
14.05  22:00 Ницца ... Лилль 2.15 3.45 3.50
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