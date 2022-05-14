«Монако» Головина обновил свою домашнюю форму

В «Монако» решили не дожидаться следующего сезона для презентации новой домашней формы клуба. Ее провели уже в пятницу, и уже в субботу, в рамках 37-го тура французской Лиги 1, монегаски сыграют в обновленной форме против «Бреста». Эта встреча начнется в 22 часа по московскому времени, ее онлайн-трансляция, как всегда, будет доступна на нашем сайте.

Сейчас монегаски, в составе которых выступает российский нападающий Александр Головин, ведут сражение за второе место в чемпионате, которое даст им возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего вторую строчку «Марселя» составляет в настоящий момент три очка, а на пятки монегаскам наступает «Ницца», уступающая за два тура до конца первенства два очка.