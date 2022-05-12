Клеман: Бен-Йеддер стал более универсальным игроком после перехода в «Монако»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман похвалил форварда команды Виссама Бен-Йеддера.

«Когда я приехал, я увидел в Виссаме игрока с множеством специфических технических качеств. Я думаю, что без мяча он стал более коллективным игроком. У него уже было много качеств с мячом, но за время моего пребывания здесь он вырос для меня без мяча.

Он очень разносторонний игрок, и он стал еще более универсальным, потому что, когда я пришел, он был сосредоточен на забивании голов, но меньше на других элементах игры», — приводит слова Клемана GetFootballNews.

31-летний француз в нынешнем сезоне принял участие в 35 матчах в Лиге 1, он забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач. «Монако» после 36 туров набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице.