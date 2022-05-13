Фабрегас: «Между мной и «Монако» всё кончено»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что не намерен оставаться в команде на следующий сезон.
«Конечно, между мной и «Монако» все кончено. Мой контракт истекает в июне, и я ищу новую команду.
Это худший год не только в моей карьере, но и в жизни, потому что, когда я не счастлив в футболе, я не счастлив и в жизни. Я много страдал в этом году, и это было тяжело морально», - приводит слова Фабрегаса RMC Sport.
В нынешнем сезоне испанский футболист принял участие в 6 матчах во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.
Контракт 35-летнего футболиста истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фабрегаса на трансферном рынке в 3,5 млн евро.