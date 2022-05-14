Фабрицио Романо: «Фабрегас покинет «Монако» после этого сезона»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Контракт 35-летнего испанца с монегасками истекает летом нынешнего года. Напомним, ранее футболист опроверг слухи о завершении игровой карьеры.

В текущем сезоне Фабрегас провёл за «Монако» пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

В составе сборной Испании полузащитник выиграл два чемпионата Европы (2008, 2012), а также завоевал золото чемпионата мира в 2010 году. Кроме того, он является двукратным чемпионом Англии в составе «Челси» и чемпионом Испании в составе «Барселоны».