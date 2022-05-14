«Монако» победил с 0:2 против «Бреста» и подвинул «Марсель» со второго места

В чемпионате Франции завершились матчи предпоследнего тура.

Чудесная победная серия «Монако» делает команду фаворитом в споре за второе место. в субботу монегаски играли дома против «Бреста» и в конце первого тайма проигрывали 0:2. Тем не менее, хет-трик Виссама Бен-Йеддера и гол Кевина Фолланда позволили переломить ход матча, победить (4:2) и выйти на второе место.

Александр Головин провел на поле 78 минут и получил желтую карточку.

Параллельно «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» (0:2) и уступает «Монако» по разнице мячей.