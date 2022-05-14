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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» победил с 0:2 против «Бреста» и подвинул «Марсель» со второго места

14 Мая 2022 • 23:53 Комментировать
Монако
4:2
Брест
окончен

В чемпионате Франции завершились матчи предпоследнего тура.

Чудесная победная серия «Монако» делает команду фаворитом в споре за второе место. в субботу монегаски играли дома против «Бреста» и в конце первого тайма проигрывали 0:2. Тем не менее, хет-трик Виссама Бен-Йеддера и гол Кевина Фолланда позволили переломить ход матча, победить (4:2) и выйти на второе место.

Александр Головин провел на поле 78 минут и получил желтую карточку.

Параллельно «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» (0:2) и уступает «Монако» по разнице мячей.

Протокол игры  
Монако 4:2Брест
  10'Дюверн Жан-Кевин (0:1)
  24'Белайли Юсеф (0:2)
(1:2) Бен-Йеддер Виссам44'   
(2:2) Бен-Йеддер Виссам51'   
(3:2) Бен-Йеддер Виссам55'   
(4:2) Фолланд Кевин71'   
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеСкардовелли Вандерсон  54' (Якобс Исмаил (  54') Фофана ЮссуфЧуамени ОрельенГоловин Александр   45'  79' (Желсон Мартиньш (  79') Фолланд Кевин   62'Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Боаду МиронМанноне ВитоМарипан ГильермоЛукас ЖанМатазо ЭлиоДиоп СофьянСидибе Джибриль
Бизот МаркоПьер-Габриэль РонаэльБрассье ЛилианЭрей Кристоф   45'  78' (Шардонне Брендан (  78') Дюверн Жан-КевинМаньетти Уго  64' (Белькебла Арис (  64') Агум ЛюсьенЛасне ПолКардона Ирвин  56' (Ле Дуарон Жереми (  56') Сатриано Мартин  64' (Мунье Стив (  64') Белайли Юсеф  77' (Саид Рафики (  77')
Запасные: Бен ДениЛарсонне ГотьеМбок ХиангаУронен Йере
14 мая. Стадион "Луи II".
Протокол игры 
Ренн 2:0Марсель
(1:0) Буриго Бенжамен 12'   
(2:0) Майер Ловро 35'   
Гомис Альфред  Траоре Амари  Омари Вармед  Агер Наиф  Трюффер Адриен   80' (Мелинг Биргер (   80' Майер Ловро  Сантамария Батист  Тэт Флавьен   27'   80' (Мартен Жонас (   80' Буриго Бенжамен   76' (Ассиньон Лоренс (   76' Лаборд Гаэтан   80' (Гирасси Серу (   80' Террье Мартен   90' (Угочукву Лесли (   90')
Запасные: Алемдар Доган  Докю Жереми  Тель Матис  Баде Луак
Манданда Стив  Ронжье Валентин  Салиба Вильям  Чалета-Цар Дуе   64'   64' (Бамба Дьенг Амаду (   64' Перес Луан  Гендузи Маттео  Камара Бубакар  Гуйе Пап   70'   73' (Лирола Поль (   73' Юндер Дженгиз  Арит Амин  Жерсон Сантос
Запасные: Таргаллин Уссама  Бен-Сегир Салим  Милик Аркадиуш  Колашинац Сеад  Альваро Гонсалес II  Энрике Луис III  Пау Лопес
 14 мая. Стадион "Роазон Парк".

 

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окончен Лион 3:2 Нант 1.45 5.20 6.10
окончен Монпелье 0:4 ПСЖ 9.00 6.70 1.27
окончен Сент-Этьен 1:2 Реймс 1.98 3.55 3.85
окончен Бордо 0:0 Лорьян 2.40 3.40 3.00
окончен Монако 4:2 Брест 1.25 6.40 11.50
окончен Ренн 2:0 Марсель 1.85 3.75 4.15
окончен Труа 1:3 Ланс 3.75 3.65 1.97
окончен Мец 1:0 Анже 2.12 3.60 3.35
окончен Ницца 1:3 Лилль 1.68 4.15 4.80
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