«Монако» победил с 0:2 против «Бреста» и подвинул «Марсель» со второго места

В чемпионате Франции завершились матчи предпоследнего тура.
Чудесная победная серия «Монако» делает команду фаворитом в споре за второе место. в субботу монегаски играли дома против «Бреста» и в конце первого тайма проигрывали 0:2. Тем не менее, хет-трик Виссама Бен-Йеддера и гол Кевина Фолланда позволили переломить ход матча, победить (4:2) и выйти на второе место.
Александр Головин провел на поле 78 минут и получил желтую карточку.
Параллельно «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» (0:2) и уступает «Монако» по разнице мячей.
Протокол игры
|10'Дюверн Жан-Кевин (0:1)
|24'Белайли Юсеф (0:2)
|(1:2) Бен-Йеддер Виссам44'
|(2:2) Бен-Йеддер Виссам51'
|(3:2) Бен-Йеддер Виссам55'
|(4:2) Фолланд Кевин71'
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Скардовелли Вандерсон 54' (Якобс Исмаил ( 54') •Фофана Юссуф•Чуамени Орельен•Головин Александр 45' 79' (Желсон Мартиньш ( 79') •Фолланд Кевин • 62'Бен-Йеддер Виссам
Бизот Марко•Пьер-Габриэль Ронаэль•Брассье Лилиан•Эрей Кристоф 45' 78' (Шардонне Брендан ( 78') •Дюверн Жан-Кевин•Маньетти Уго 64' (Белькебла Арис ( 64') •Агум Люсьен•Ласне Пол•Кардона Ирвин 56' (Ле Дуарон Жереми ( 56') •Сатриано Мартин 64' (Мунье Стив ( 64') •Белайли Юсеф 77' (Саид Рафики ( 77')
Запасные: Бен Дени•Ларсонне Готье•Мбок Хианга•Уронен Йере
14 мая. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен 12'
|(2:0) Майер Ловро 35'
Гомис Альфред • Траоре Амари • Омари Вармед • Агер Наиф • Трюффер Адриен 80' ( Мелинг Биргер ( 80') • Майер Ловро • Сантамария Батист • Тэт Флавьен 27' 80' ( Мартен Жонас ( 80') • Буриго Бенжамен 76' ( Ассиньон Лоренс ( 76') • Лаборд Гаэтан 80' ( Гирасси Серу ( 80') • Террье Мартен 90' ( Угочукву Лесли ( 90')
Запасные: Алемдар Доган • Докю Жереми • Тель Матис • Баде Луак
Манданда Стив • Ронжье Валентин • Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе 64' 64' ( Бамба Дьенг Амаду ( 64') • Перес Луан • Гендузи Маттео • Камара Бубакар • Гуйе Пап 70' 73' ( Лирола Поль ( 73') • Юндер Дженгиз • Арит Амин • Жерсон Сантос
Запасные: Таргаллин Уссама • Бен-Сегир Салим • Милик Аркадиуш • Колашинац Сеад • Альваро Гонсалес II • Энрике Луис III • Пау Лопес
14 мая. Стадион "Роазон Парк".