Фабрегас: «Этот год был худшим в моей жизни»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил о том, что этот сезон был худшим не только в его футбольной карьере, а и в жизни. Напомним, что в нынешней кампании чемпионата Франции испанец появился на поле в футболке «монегасков» всего один раз.

«Этот год был худшим не только в моей карьере, а и в моей жизни в целом. Если я не счастлив в футболе, то не могу быть счастлив в жизни», – цитирует Фабрегаса издание So Foot.

Ожидается, что Фабрегас покинет «Монако» по окончанию сезона на правах свободного агента. Испанец перебрался в стан «монегасков» зимой 2019 года из лондонского «Челси».