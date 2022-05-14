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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабрегас: «Этот год был худшим в моей жизни»

14 Мая 2022 • 14:20 Комментировать
Монако
...
Брест
1.25 6.40 11.50
Через 7 ч. 0 мин.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил о том, что этот сезон был худшим не только в его футбольной карьере, а и в жизни. Напомним, что в нынешней кампании чемпионата Франции испанец появился на поле в футболке «монегасков» всего один раз.

«Этот год был худшим не только в моей карьере, а и в моей жизни в целом. Если я не счастлив в футболе, то не могу быть счастлив в жизни», – цитирует Фабрегаса издание So Foot.

Ожидается, что Фабрегас покинет «Монако» по окончанию сезона на правах свободного агента. Испанец перебрался в стан «монегасков» зимой 2019 года из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сеск Фабрегас
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