«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»

В 21-м туре чемпионата Франции играли «Марсель» и «Лилль». Первые лидируют (после «ПСЖ», конечно же) по потерянным очкам, а вторые были лучшими в прошлом сезоне. Свен Ботман быстро вывел «догов» вперед, и его команда с 32-й минуты вынуждена была играть на удержание счета, оставшись в меньшинстве. Задачу удалось выполнять на протяжении половины встречи, и на 75-й минуте Дженгиз Юндер все же отыграл перевес соперника - 1:1.
«Марсель» идет на третьем месте, его соперник остался 11-м.
Протокол игры
|15' Ботман Свен (0:1)
|(1:1) Юндер Дженгиз 75'
Пау Лопес • Лирола Поль • Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе 68' ( Ронжье Валентин ( 68') • Перес Луан • Гендузи Маттео • 3'Камара Бубакар • Жерсон Сантос • Юндер Дженгиз • Милик Аркадиуш 84' ( Арит Амин ( 84') • Пайе Димитри
Запасные: Бертелли Уго • Таргаллин Уссама • Бен-Сегир Салим • Манданда Стив • Альваро Гонсалес II • Балерди Леонардо • Энрике Луис III
Грбич Иво • 55'Челик Зеки • 56'Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Саншеш Ренату 90' ( Шека ( 90') • Андре Бенжамин 30' • 32'Онана Амаду • Бамба Джонатан 84' ( Лихаджи Исаак ( 84' ) • 86'Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак 72' ( Гудмундссон Габриэль ( 72')
Запасные: Якубех Адам • Джало Тьягу • Гомес Анхель • Ниассе Шейх • Брадарич Домагой • Асконе Рокко
16 января. Стадион "Велодром" (Марсель).
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