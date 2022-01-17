«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»

В 21-м туре чемпионата Франции играли «Марсель» и «Лилль». Первые лидируют (после «ПСЖ», конечно же) по потерянным очкам, а вторые были лучшими в прошлом сезоне. Свен Ботман быстро вывел «догов» вперед, и его команда с 32-й минуты вынуждена была играть на удержание счета, оставшись в меньшинстве. Задачу удалось выполнять на протяжении половины встречи, и на 75-й минуте Дженгиз Юндер все же отыграл перевес соперника - 1:1.

«Марсель» идет на третьем месте, его соперник остался 11-м.