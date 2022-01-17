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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»

17 Января 2022 • 01:07 Комментировать
Марсель
1:1
Лилль
окончен

В 21-м туре чемпионата Франции играли «Марсель» и «Лилль». Первые лидируют (после «ПСЖ», конечно же) по потерянным очкам, а вторые были лучшими в прошлом сезоне. Свен Ботман быстро вывел «догов» вперед, и его команда с 32-й минуты вынуждена была играть на удержание счета, оставшись в меньшинстве. Задачу удалось выполнять на протяжении половины встречи, и на 75-й минуте Дженгиз Юндер все же отыграл перевес соперника - 1:1.

«Марсель» идет на третьем месте, его соперник остался 11-м.

Протокол игры  
Марсель 1:1 Лилль
    15' Ботман Свен (0:1)
(1:1) Юндер Дженгиз 75'    
Пау Лопес Лирола Поль Салиба Вильям Чалета-Цар Дуе   68' (Ронжье Валентин (   68') Перес Луан Гендузи Маттео   3' Камара Бубакар Жерсон Сантос Юндер Дженгиз Милик Аркадиуш   84' (Арит Амин (   84') Пайе Димитри
Запасные: Бертелли Уго Таргаллин Уссама Бен-Сегир Салим Манданда Стив Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо Энрике Луис III
Грбич Иво   55' Челик Зеки   56' Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Саншеш Ренату   90' (Шека (   90') Андре Бенжамин   30'   32' Онана Амаду Бамба Джонатан   84' (Лихаджи Исаак (   84'   86') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак   72' (Гудмундссон Габриэль (   72')
Запасные: Якубех Адам Джало Тьягу Гомес Анхель Ниассе Шейх Брадарич Домагой Асконе Рокко
16 января. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Труа 0:1 Лион 5.10 4.00 1.65
окончен Марсель 1:1 Лилль 2.25 3.30 3.30
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Сегодня, 17 Января
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