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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лилль» не отпустит Ботмана в январе

10 Января 2022 • 19:29 Комментировать
Марсель
...
Лилль
16.01 22:45

Французский «Лилль» не намерен отпускать своего защитника Свена Ботмана в январское трансферное окно. Дело в том, что клуб не хочет терять еще одного лидера после недавнего перехода Джонатана Иконе в «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что в услугах Ботмана заинтересованы «Милан» и «Ньюкасл». Английский клуб даже предлагал за футболиста более 40 миллионов евро, но «Лилль» потребовал 71.

В этом сезоне Ботман провел за «Лилль» 12 матчей в Лиге 1, где отметился одним голом и голевой передачей. Также нидерландский защитник помог своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов, где «догам» предстоит встретиться с действующими победителями турнира – лондонским «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лига 1 Свен Ботман
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МАРСЕЛЬ ЛИЛЛЬ
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