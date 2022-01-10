«Лилль» не отпустит Ботмана в январе

Французский «Лилль» не намерен отпускать своего защитника Свена Ботмана в январское трансферное окно. Дело в том, что клуб не хочет терять еще одного лидера после недавнего перехода Джонатана Иконе в «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что в услугах Ботмана заинтересованы «Милан» и «Ньюкасл». Английский клуб даже предлагал за футболиста более 40 миллионов евро, но «Лилль» потребовал 71.

В этом сезоне Ботман провел за «Лилль» 12 матчей в Лиге 1, где отметился одним голом и голевой передачей. Также нидерландский защитник помог своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов, где «догам» предстоит встретиться с действующими победителями турнира – лондонским «Челси».