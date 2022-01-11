Бакамбу близок к переходу в «Марсель»

Бывший нападающий испанского «Вильярреала» Седрик Бакамбу близок к переходу во «Марсель». Провансальцы уже согласовали с игроком контракт на два с половиной года, который будет подписан в ближайшее время.

По сообщениям Фабрицио Романо, трансфер игрока был согласован сегодня. Ранее сообщалось, что Бакамбу интерсен «Севильи».

Отметим, что в апреле Бакамбу исполнится 31 год. Последние 4 сезона конголезец провел в Китае, где выступал за «Бейцзин Гоань». Ранее Бакамбу 3 года являлся игроком испанского «Вильярреала». В 75 матчах Ла Лиги футболист забил 32 гола и отдал 5 голевых передач.