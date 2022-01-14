Бакамбу подписал контракт с «Марселем»

Форвард Демократической Республики Конго Седрик Бакамбу подписал контракт с французским «Марселем».

30-летний форвард перешёл в «Марсель» из китайского клуба «Бэйцзин Гоань» на правах свободного агента. При этом сейчас его цена на Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

L’attaquant international Congolais, libre de tout contrat, s’est engagé au club jusqu’au suite au succès de sa visite médicale.



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Контракт с Седриком Бакамбу был подписан до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Марселя».

Ранее Седрик Бакамбу играл во Франции за «Сошо», оттуда в 2014 году от отправился в турецкий «Бурсаспор». После этого до поездки в Китай Седрик успел поиграть в испанском «Вильярреале».

За сборную Демократической Республики Конго Седрик Бакамбу провёл 38 матчей и забил 13 голов.