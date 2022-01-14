34-летний плеймейкер Хатем бен Арфа может пополнить ряды одного из ведущих клубов французской Лиги 1, «Лилля». Футболист с лета пребывает в статусе свободного агента, покинув по истечении контракта «Бордо».

Источник L’Équipe уверяет, что бен Арфа должен стать заменой для полузащитника Юсуфа Язиджи, который в скором времени присоединится к московскому ЦСКА на правах аренды.

Согласно источнику, руководство клуба уже смирилось с уходом турка. Что касается бен Арфа, то с ним на данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве. Скорее всего, сделка будет оформлена в ближайшие несколько дней.