Адем Чебеджи, агент полузащитника Юсуфа Язиджи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по поводу потенциального перехода своего клиента из «Лилля» в московский ЦСКА.

- Действительно, клубы договорились. Сделка очень близка к закрытию. Стоит еще подождать, но думаю, что на 90% Юсуф - игрок ЦСКА, - заявил Адем Чебеджи.

Напомним, что в текущем сезоне Юсуф Язиджи забил один гол в 22 матчах в составе чемпионов Франции. Планируется, что команда Алексея Березуцкого заполучит игрока на правах аренды и будет иметь возможность выкупить его контракт в конце сезона.

Ольга Ермакова