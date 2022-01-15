«Лилль» подписал перспективного полузащитника сборной Косово

Французский «Лилль» объявил о подписании полузащитника сборной Косово Эдона Жегрова.

Во французскую команду 22-летний Жегрова перешёл за семь миллионов евро из швейцарского «Базеля», сообщает Transfermarkt. При этом на самом портале Эдон оценивается лишь в два миллиона.

Атакующий полузащитник, который может стать заменой Язиджи, подписал с «Лиллем» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт французского клуба.

В нынешнем сезоне Эдон Жегрова провёл за «Базель» во всех турнирах 15 матчей, забил четыре гола и отметился шестью голевыми передачами.

За сборную Косово Жегрова выступает с марта 2018 года. За это время Эдон провёл за национальную команду 24 матча и забил два гола.