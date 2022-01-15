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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лилль» подписал перспективного полузащитника сборной Косово

15 Января 2022 • 02:08 Комментировать
Марсель
...
Лилль
2.35 3.40 3.10
16.01 22:45

Французский «Лилль» объявил о подписании полузащитника сборной Косово Эдона Жегрова.

Во французскую команду 22-летний Жегрова перешёл за семь миллионов евро из швейцарского «Базеля», сообщает Transfermarkt. При этом на самом портале Эдон оценивается лишь в два миллиона.

Атакующий полузащитник, который может стать заменой Язиджи, подписал с «Лиллем» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт французского клуба.

В нынешнем сезоне Эдон Жегрова провёл за «Базель» во всех турнирах 15 матчей, забил четыре гола и отметился шестью голевыми передачами.

За сборную Косово Жегрова выступает с марта 2018 года. За это время Эдон провёл за национальную команду 24 матча и забил два гола.  

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Базель Лилль
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МАРСЕЛЬ ЛИЛЛЬ
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