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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси после получения «Золотого мяча» заболел гастроэнтеритом

30 Ноября 2021 • 16:08 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
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01.12 23:00

На страницах официального сайта «ПСЖ» появилась информация о футболистах, которые угодили в лазарет, либо, напротив, вернулись в строй.

Лионель Месси, который накануне получил седьмой «Золотой мяч» в карьере, во вторник не тренировался из-за симптомов гастроэнтерита. По той же причине занятие пропустил другой аргентинский игрок Леандро Паредес.

Неймар пропустит примерно от шести до восьми недель, а вот Мауро Икарди возобновил тренировки. Джорджиньо Вейналдум начнёт тренироваться в четверг, Андер Эррера – к концу недели, а Юлиан Дракслер – через две-три недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Мауро Икарди Юлиан Дракслер Андер Эррера Джорджиньо Вейналдум Леандро Паредес
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