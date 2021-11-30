​Месси после получения «Золотого мяча» заболел гастроэнтеритом

На страницах официального сайта «ПСЖ» появилась информация о футболистах, которые угодили в лазарет, либо, напротив, вернулись в строй.

Лионель Месси, который накануне получил седьмой «Золотой мяч» в карьере, во вторник не тренировался из-за симптомов гастроэнтерита. По той же причине занятие пропустил другой аргентинский игрок Леандро Паредес.

Неймар пропустит примерно от шести до восьми недель, а вот Мауро Икарди возобновил тренировки. Джорджиньо Вейналдум начнёт тренироваться в четверг, Андер Эррера – к концу недели, а Юлиан Дракслер – через две-три недели.