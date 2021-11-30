«Рамос устал»: Источник сообщил, почему защитник пропустит ещё один матч «ПСЖ»

По всей видимости, защитник Серхио Рамос не поможет «ПСЖ» в ближайшем матче против «Ниццы» в рамках Лиги 1. Во Франции сообщили, что испанца не окажется в окончательной заявке, а также назвали причины такого решения.

Как свидетельствует RMC Sport, футболист получит дополнительный отдых в связи с усталостью. Рамос только недавно вышел из лазарета команды, поэтому пока не может выдерживать необходимый ритм.

К слову, о физическом состоянии игрока ранее высказался и наставник Маурисио Почеттино. «Заключительные минуты поединка с «Сент-Этьеном» выдались для него сложными. Он чувствует некую утомленность, поэтому увидим, сможет ли он сыграть», - сказал аргентинец за сутки до самого матча.