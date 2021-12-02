Почеттино прокомментировал осечку «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

Столичный «ПСЖ» потерял очки в 16-м туре французского чемпионата. Подопечные Маурисио Почеттино не смогли обыграть «Ниццу». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Наставник парижского коллектива поделился своими впечатлениями от игры. Его слова передает Lequipe.

«ПСЖ» шел в атаку, рисковал, но забить не получилось. Думаю, мы наиграли на победу. Но такие матчи иногда случаются. Команда постепенно прогрессирует. «ПСЖ» лидирует в местном чемпионате и досрочно шагнул в 1/8 ЛЧ. Нам нужно улучшаться, чтобы быть на коне в решающих моментах сезона», - сказал тренер.

«ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1 с 11-очковым отрывом от второго места.