​Месси попал в заявку на матч с «Ниццей», Рамос – нет

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть против «Ниццы» в среду вечером. Нападающий Лионель Месси и полузащитник Леонардо Паредес попали в заявку, хотя накануне клуб сообщал о выявлении у аргентинцев гастроэнтерита.

А вот защитника Серхио Рамоса, который на выходных дебютировал за «ПСЖ», в заявке не оказалось. Судя по всему, испанец просто ещё не набрал оптимальных кондиций для игры каждые три дня, поскольку в списке травмированных игроков он не значится.

Напомним, что Неймар не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших шести-восьми недель из-за полученной травмы.