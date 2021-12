Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который на днях стал обладателем своего седьмого «Золотого мяча», продемонстрировал самую престижную индивидуальную награду в футболе парижской публике. Это случилось перед началом матча против «Ниццы».

Примечательно, что впервые в истории этот приз достался действующему футболисту «ПСЖ». Различные источники ранее сообщали, что аргентинец хочет отдать его в музей «Барселоны».

К слову, сам Месси данный поединок начал в стартовом составе несмотря на проблемы со здоровьем, о которых писала местная пресса. Проследить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на сайте Liveresult.ru

Messi showing off his Ballon d'Or in the Parc des Princes pic.twitter.com/uCxSeaAuIV