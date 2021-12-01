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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси показал свой «Золотой мяч» парижской публике на матче против «Ниццы» фото

01 Декабря 2021 • 23:20 Комментировать
ПСЖ
0:0
Ницца
1.40 5.60 7.60
перерыв

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который на днях стал обладателем своего седьмого «Золотого мяча», продемонстрировал самую престижную индивидуальную награду в футболе парижской публике. Это случилось перед началом матча против «Ниццы».

Примечательно, что впервые в истории этот приз достался действующему футболисту «ПСЖ». Различные источники ранее сообщали, что аргентинец хочет отдать его в музей «Барселоны».

К слову, сам Месси данный поединок начал в стартовом составе несмотря на проблемы со здоровьем, о которых писала местная пресса. Проследить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на сайте Liveresult.ru

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Лионель Месси ПСЖ Золотой Мяч
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