Месси обновил личный антирекорд в матче против «Ниццы»

Несмотря на удачную игру против «Сент-Этьена» на прошедших выходных, нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси не удалось удержать поднятую планку в поединке против «Ниццы». Аргентинец снова ушел с поля без результативных действий в матче Лиги 1, а его команда сыграла в нулевую ничью с соперником.

Стабильности футболисту не хватает именно в плане реализации моментов. Недавно Месси установил свой личный антирекорд в процентном соотношении общего количества ударов к забитым мячам, а в вышеупомянутой встрече обновил его.

Теперь Лионель отметился лишь одним голом за 30 попыток – столько ударов игрок нанес в текущем розыгрыше чемпионата. Ранее действующий обладатель «Золотого мяча» еще никогда в карьере не начинал сезон с подобным показателем, свидетельствует Whoscored.