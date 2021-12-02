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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси обновил личный антирекорд в матче против «Ниццы»

02 Декабря 2021 • 14:44 Комментировать (2)
ПСЖ
0:0
Ницца
окончен

Несмотря на удачную игру против «Сент-Этьена» на прошедших выходных, нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси не удалось удержать поднятую планку в поединке против «Ниццы». Аргентинец снова ушел с поля без результативных действий в матче Лиги 1, а его команда сыграла в нулевую ничью с соперником.

Стабильности футболисту не хватает именно в плане реализации моментов. Недавно Месси установил свой личный антирекорд в процентном соотношении общего количества ударов к забитым мячам, а в вышеупомянутой встрече обновил его.

Теперь Лионель отметился лишь одним голом за 30 попыток – столько ударов игрок нанес в текущем розыгрыше чемпионата. Ранее действующий обладатель «Золотого мяча» еще никогда в карьере не начинал сезон с подобным показателем, свидетельствует Whoscored.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
02 Декабря 2021 в 15:14
Отличные показатели у т.н. лучшего игрока мирового футбола и вечного обладателя ЗМ! Так держать!!! Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена :)))
Артур Измаилов
02 Декабря 2021 в 15:05
карлик бревно и просто распиаренное днище ! (и всегда им был)
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