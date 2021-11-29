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Чемпионат Франции. 1 лига

Папен считает, что победа Месси обесценит «Золотой мяч»

29 Ноября 2021 • 16:17 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ницца
1.37 5.40 7.25
01.12 23:00

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился своим мнением касательно слухов, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Эксперт остался удивлен, почему именно аргентинца считают фаворитом в данной номинации.

«Победа Месси обесценит эту награду. Ничего не имею против него, но давайте следовать фактам. Что он сделал в этом году, кроме триумфа на Копа Америка? А начало нового сезона? Один гол в Лиге 1 и три мяча в Лиге чемпионов. Лео является одним из величайших футболистов в истории, но он не заслужил называться лучшим в 2021 году», - приводит слова Папена издание Futbol Frances.

Напомним, что церемония награждения запланирована на сегодня, 29-го ноября. Начало – в 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Жан-Пьер Папен
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
29 Ноября 2021 в 17:16
По ходу собралось пол мира хейтеров Месси, у всех знатно подгорает...
Id152079006
29 Ноября 2021 в 16:45
Благодаря нескольким последним вручениям ЗМ карлику, приз окончательно обесценился. Очередной ЗМ для гнома сделает само существование данного приза бессмысленным и ненужным.
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