Папен считает, что победа Месси обесценит «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Папен поделился своим мнением касательно слухов, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Эксперт остался удивлен, почему именно аргентинца считают фаворитом в данной номинации.

«Победа Месси обесценит эту награду. Ничего не имею против него, но давайте следовать фактам. Что он сделал в этом году, кроме триумфа на Копа Америка? А начало нового сезона? Один гол в Лиге 1 и три мяча в Лиге чемпионов. Лео является одним из величайших футболистов в истории, но он не заслужил называться лучшим в 2021 году», - приводит слова Папена издание Futbol Frances.

Напомним, что церемония награждения запланирована на сегодня, 29-го ноября. Начало – в 22:30 по московскому времени.