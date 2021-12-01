​Месси может сыграть с «Ниццей»

В понедельник Лионель Месси получил «Золотой мяч», а на следующий день «ПСЖ» сообщил о том, что аргентинец пропустил тренировку по причине гастроэнтерита. Несмотря на это, звёздный аргентинец попадёт в заявку парижан на игру чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом на своих страницах сообщает RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» стартует 1 декабря в 23:00 по московскому времени.

После пятнадцати сыгранных туров «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Ближайшего преследователя в лице «Ренна» команда Маурисио Почеттино опережает на двенадцать зачётных баллов.