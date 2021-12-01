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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси может сыграть с «Ниццей»

01 Декабря 2021 • 10:12 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1.42 5.30 6.40
Через 9 ч. 42 мин.

В понедельник Лионель Месси получил «Золотой мяч», а на следующий день «ПСЖ» сообщил о том, что аргентинец пропустил тренировку по причине гастроэнтерита. Несмотря на это, звёздный аргентинец попадёт в заявку парижан на игру чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом на своих страницах сообщает RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» стартует 1 декабря в 23:00 по московскому времени.

После пятнадцати сыгранных туров «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. Ближайшего преследователя в лице «Ренна» команда Маурисио Почеттино опережает на двенадцать зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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