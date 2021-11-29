​«ПСЖ» назвал сроки отсутствия Неймара

В воскресном матче против «Сент-Этьена» травму получил нападающий «ПСЖ» Неймар. Эпизод выглядел жутковато, ведь голеностоп бразильского футболиста неестественно вывернулся.

На официальном сайте «ПСЖ» была опубликована информация о состоянии Неймара. По итогам обследования у бразильца было выявлено растяжение левой лодыжки с повреждением связок. Ожидается, что Неймар пропустит от 6 до 8 недель. Спустя трое суток «ПСЖ» обещает поделиться новой информацией о состоянии звёздного форварда.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» на поле соперника со счётом 3:1. Команда Маурисио Почеттино продолжает уверенно лидировать в Лиге 1.