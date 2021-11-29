«ПСЖ» и Маркиньос ведут переговоры по новому контракту

По всей видимости, уже в ближайшем будущем защитник «ПСЖ» Маркиньос поставит свою подпись под новым соглашением с клубом. Стороны уже начали обсуждать детали возможной пролонгации, а сам процесс должен завершиться еще до Нового года.

Такой информацией поделились журналисты RMC Sport, ссылаясь на близкие к французской команде источники. Согласно предоставленным данным, бразилец согласует 5-летний трудовой договор.

Отметим, что Маркиньос является одним из капитанов «ПСЖ», а в текущем сезоне провел уже 15 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три результативных удара. В Лигу 1 футболист перебрался в 2013 году из «Ромы».