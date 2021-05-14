Эррера: «Мы все очень скучаем по болельщикам»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера скучает по фанатам.

«Мы все очень скучаем по болельщикам. Да, я являюсь футболистом, но, в первую очередь, я – фанат этой игры. Я влюбился в футбол из-за болельщиков и атмосферы на стадионах. Когда в детстве я приходил на стадион, то всегда получал удовольствие, пение фанатов – это и есть футбол», - цитирует Эрреру пресс-служба «ПСЖ».

31-летний испанский полузащитник сыграл 42 матча за парижский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Эррера перешёл в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» в июне 2019 года, подписав долгосрочный контракт с парижанами.