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Эррера: «Мы все очень скучаем по болельщикам»

14 Мая 2021, 20:21,

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера скучает по фанатам.

«Мы все очень скучаем по болельщикам. Да, я являюсь футболистом, но, в первую очередь, я – фанат этой игры. Я влюбился в футбол из-за болельщиков и атмосферы на стадионах. Когда в детстве я приходил на стадион, то всегда получал удовольствие, пение фанатов – это и есть футбол», - цитирует Эрреру пресс-служба «ПСЖ».

31-летний испанский полузащитник сыграл 42 матча за парижский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Эррера перешёл в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» в июне 2019 года, подписав долгосрочный контракт с парижанами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Андер Эррера
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