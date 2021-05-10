​Жинола: «Лучшие годы Неймара позади»

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10 Мая 2021, 15:22,
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Экс-игрок «ПСЖ» Давид Жинола высказался по поводу форвардов команды Неймара и Килиана Мбаппе.
«Времена, когда один игрок мог решить судьбу матча, как это делали Мишель Платини или Диего Марадона, уже прошли. Нельзя продлевать контракт с Неймаром без продления контракта с Килианом Мбаппе. Неймару уже 29, его лучшие годы позади.
Мбаппе же ещё молод, талантлив. Это парень с огромным потенциалом. На сегодняшний день он использует только 60% от своих возможностей», - высказался Жинола для France Info.
«ПСЖ» на текущий момент занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Давид Жинола
а хороших было раз-лва