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​Жинола: «Лучшие годы Неймара позади»

10 Мая 2021, 15:22,

Экс-игрок «ПСЖ» Давид Жинола высказался по поводу форвардов команды Неймара и Килиана Мбаппе.

«Времена, когда один игрок мог решить судьбу матча, как это делали Мишель Платини или Диего Марадона, уже прошли. Нельзя продлевать контракт с Неймаром без продления контракта с Килианом Мбаппе. Неймару уже 29, его лучшие годы позади.

Мбаппе же ещё молод, талантлив. Это парень с огромным потенциалом. На сегодняшний день он использует только 60% от своих возможностей», - высказался Жинола для France Info.

«ПСЖ» на текущий момент занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Франции.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Давид Жинола
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
10 Мая 2021, 16:05

а хороших было раз-лва

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