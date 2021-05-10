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Мбаппе не спешит продлевать контракт с «ПСЖ»

10 Мая 2021, 22:53,

Один из лучших нападающих современности Килиан Мбаппе  не спешит ставить подпись под новым контрактным соглашением с «ПСЖ». Telefoot сообщает, что француз желает рассмотреть варианты перехода в другой клуб во время следующего трансферного окна. В прессе регулярно появляется информация об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Действующее контрактное соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.  

Напомним, что на днях новое соглашение с парижанами подписал Неймар. Эта сделка задержит бразильца в Париже еще на четыре года.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
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