Мбаппе не спешит продлевать контракт с «ПСЖ»

Один из лучших нападающих современности Килиан Мбаппе не спешит ставить подпись под новым контрактным соглашением с «ПСЖ». Telefoot сообщает, что француз желает рассмотреть варианты перехода в другой клуб во время следующего трансферного окна. В прессе регулярно появляется информация об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля». Действующее контрактное соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что на днях новое соглашение с парижанами подписал Неймар. Эта сделка задержит бразильца в Париже еще на четыре года.