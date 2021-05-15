Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Икарди уведомил руководство «ПСЖ» о намерении уйти из клуба

15 Мая 2021, 17:30,

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить клуб летом.

По информации L'equipe, аргентинец уже уведомил руководство парижан о намерении покинуть «ПСЖ». Агенты Икарди начали работу по поиску новой команды для своего клиента.

28-летний нападающий сыграл 26 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Икарди с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Отметим, что «ПСЖ» выкупил Мауро у «Интера» летом 2020 года, сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Мауро Икарди
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